ТОКИО, 1 авг — ПРАЙМ. Японская корпорация Mitsubishi подтвердила РИА Новости, что не будет участвовать в инвестициях в проекте "Арктик СПГ-2" "Новатэка".

"Это соответствует действительности", — сообщили в корпорации, однако конкретные причины такого решения назвать отказались.

Ранее об отказе от инвестиций в проект сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление финансового директора японской компании Кадзуюки Масу. Причины им также названы не были.

Как стало известно в СМИ в начале июля, компания Mitsui вела переговоры с корпорацией Mitsubishi о сотрудничестве по проекту "Арктик СПГ-2". Речь шла о том, чтобы Mitsubishi присоединилась к инвестициям в данный проект "Новатэка".

В то же время глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что компания не рассматривает продажу еще доли в "Арктик СПГ-2" японским компаниям, они могут войти в проект через консорциум Mitsui и JOGMEC, которые имеют возможность в течение девяти месяцев привлечь в консорциум новых участников из Японии, не только Mitsubishi.

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, остальных — в 2024 и 2025 годах. Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).