МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ФАС РФ одобрила покупку структурой Сибирской генерирующей компании Рефтинской ГРЭС у "Энел Россия", выдала предписание поведенческого характера на 5 лет, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Виталий Королев через представителя.

"ФАС России одобрила с предписанием ходатайство АО "Кузбассэнерго" о получении в собственность основных производственных средств ПАО "Энел Россия" (имущество Рефтинской ГРЭС)", — заявил Королев.

Королев отметил, что СГК, несмотря на то, что занимает в Сибири существенную долю рынка, в европейской части РФ и на Урале до совершения этой сделки не представлена. "Вместе с тем, исходя из особенностей влияния перетоков между ценовыми зонами, необходимы дополнительные меры антимонопольного контроля, которые должны исключить риски манипулирования цен в будущем. В связи с этим было выдано предписание поведенческого характера на 5 лет", — пояснил он.

ФАС России в предписании указала, что в отношении каждой генерирующей станции, принадлежащей АО "Кузбассэнерго", при формировании ценовых заявок не допускаются действия, которые приводят или могут привести к значительному повышению цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Также ФАС указала, что необходимо стремиться к минимизации стоимости топлива на выработку электроэнергии. При выборе топлива осуществлять потребление наиболее дешевого вида.