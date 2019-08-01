ЛОНДОН, 1 авг — ПРАЙМ. Нефтяная англо-голландская компания Royal Dutch Shell не направляет танкеры, зарегистрированные в Великобритании, в Ормузский пролив в связи с обострением ситуации в регионе, заявил генеральный директор концерна Бен ван Берден.

"В Ормузском проливе есть суда, управляемые Shell, и, вероятно, это будет продолжаться. Однако в настоящее время там нет судов под британским флагом", — сказал глава компании журналистам в четверг.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.