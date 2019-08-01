МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в январе-июле увеличил добычу газа на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 294,5 миллиарда кубометров, что стало максимальным показателем добычи для этих месяцев с 2011 года, говорится в сообщении компании.

"За семь месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 294,5 миллиарда кубометров газа. Это максимальный показатель добычи для января-июля за последние восемь лет (с 2011 года) и на 1,9% (на 5,6 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

При этом спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период сократился на 1,4% (на 2 миллиарда кубометров). В июле поставки выросли на 8,2% (на 0,8 миллиарда кубометров).

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщил, что "Газпром" ожидает превышения плана по добыче в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-июле сократился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 111,5 миллиарда кубометров газа.

"За семь месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, поставил в страны дальнего зарубежья 111,5 миллиарда кубометров газа — на 4,8% меньше, чем за январь – июль рекордного 2018 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт увеличился. "В частности, в Венгрию поставки выросли на 58,4%, в Австрию — на 30,6%, в Чехию — на 41,5%, в Словакию — на 28,1%, в Нидерланды — на 10%, во Францию — на 3,5%", — сообщает компания.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. Глава компании Алексей Миллер в конце июня говорил, что в 2019 году этот показатель ожидается в пределах 198,6-201,1 миллиарда кубометров.