МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Инвестиции "Газпрома" в проект строительства газопровода в 2018 году "Северный поток-2" превысили план, составив 103,3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Компания планировала в прошлом году направить на инвестиции в проект 92,2 миллиарда рублей, указывается в материалах, что на 11,1 миллиарда рублей меньше фактического объема инвестиций "Газпрома" в проект.

В то же время фактический объем инвестиций "Газпрома" в "Турецкий поток" по итогам прошлого года оказался немного меньше плана — 168,8 миллиарда рублей против 172,4 миллиарда рублей.

Фактические инвестиции компании в "Силу Сибири" в 2018 году составили 201,1 миллиарда рубелей против плана в примерно 219 миллиардов рублей.

В январе в материалах "Газпрома" сообщалось, что в 2019 году инвестиции компании в "Северный поток-2" планируется в объеме 53,2 миллиарда рублей, в "Турецкий поток" — 26 миллиардов рублей, в "Силу Сибири" — 147,5 миллиарда рублей.

В целом фактический объем инвестиционной программы "Газпрома" по итогам 2018 года составил 1,344 триллиона рублей, тогда как план по показателю был установлен на уровне 1,496 триллиона рублей, следует из материалов компании.

При этом инвестиции "Газпрома" в объекты капитального строительства в сфере транспортировки в прошлом году составили 394,9 миллиарда рублей против плана в 450,9 миллиарда рублей.

План "Газпрома" по инвестпрограмме на 2019 год составляет 1,326 триллиона рублей. Прогнозная оценка инвестиций компании на 2020 год находится на уровне в 1,065 триллиона рублей, на 2021 год — 1,251 триллиона рублей.