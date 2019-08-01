МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В США был предварительно принят законопроект, направленный против европейских компаний, предоставивших суда-трубоукладчики для строительства газопровода "Северный поток–2". США выступают против увеличения поставок российского газа в Европу по политическим мотивам, но истинной целью является обеспечение рынка сбыта для американских производителей СПГ. Санкции США могут затруднить реализацию проекта "Северный поток – 2", но не остановят его.

УДАР ПО ИНТЕРЕСАМ ЕВРОПЫ

Санкции США могут стать вызовом для европейских компаний, которые уже сделали значительные инвестиции в "Северный поток–2" и рассчитывают на увеличение поставок дешевого российского газа.

Штеффен Эберт, представитель Nord Stream 2 – компании-оператора проекта "Северный поток–2" – выразил уверенность, что проект будет завершен и более тысячи европейских компаний выступают за его продолжение.

Днем ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сделал громкое заявление о "начале поставок по газопроводу "Северный поток–2" к полуночи 31 декабря 2019 года". Зеле также сообщил, что на конец второго квартала OMV уже потратила на реализацию проекта 687 млн евро. Примерно такую же сумму инвестировали в проект другие партнеры "Газпрома". По данным Nord Stream 2, строительство морского участка "Северного потока–2" завершено на 71%.

Газопровод "Северный поток–2" предполагает строительство двух ниток совокупной мощностью 55 млрд куб. м/ г от побережья России в районе Усть- Луги по дну Балтийского моря до побережья Германии в районе Грайфсвальда. Маршрут газопровода проложен в обход сопредельных государств, что обеспечит прямые поставки российского газа в страны ЕС и гарантирует стабильное снабжение топливом европейских потребителей.

Для реализации проекта был сформирован консорциум во главе с "Газпромом", участниками которого помимо OMV стали французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и WIntershall – крупнейшие энергетические компании Европы.

Партнеры "Газпрома" продолжают участвовать в финансировании строительства "Северного потока–2" и вложили в проект большие средства. Строительство газопровода оценивается в 9,5 млрд евро с учетом процентов по привлеченным кредитам. Доля каждого западного участника проекта составляет около 950 млн евро.

Согласованные действия всех участников проекта позволили обеспечить строительство газопровода в установленные сроки, несмотря на неоднократные угрозы со стороны США и деструктивную позицию Дании.

Датские власти преднамеренно затягивают процесс выдачи разрешения на строительство "Северного потока–2" в своей исключительной экономической зоне. От маршрута вдоль действующего "Северного потока", который пролегает в территориальных водах Дании, пришлось отказаться.

Nord Stream 2 подал уже третью заявку для согласования маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм. Протяженность обходного маршрута составляет около 130 км, но "датская заноза" ставит под сомнение завершение строительство до конца 2019 года. Ряд западных экспертов уверен, что Дания не выдает разрешение для "Северного потока–2" из-за давления Вашингтона.

САНКЦИИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

Комитет по иностранным делам Сената – верхней палаты Конгресса США – поддержал законопроект, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока–2" и "Турецкого потока".

Председатель комитета сенатор-республиканец Джим Риш заявил: "Эти трубопроводы могут привести к дальнейшей дестабилизации Украины и обогащению режима Путина, а также поставить под угрозу безопасность стран-членов НАТО".

Американцы не решились ввести санкции против европейских партнеров "Газпрома", поэтому намерены нанести удар по компаниям, которые предоставили технику и оборудование, необходимое для строительства "Северного потока–2".

Законопроект, подготовленный сенаторами Тед Крузом и Джинн Шейхин, предусматривает санкции против компаний и физических лиц, которые продают или сдают в аренду суда-трубоукладчики для строительства "Северного потока – 2", а также предоставляют техническую, финансовую поддержку и обеспечивают страхование таких судов.

Под американские санкции подпадают суда-трубоукладчики, способные работать на глубинах более 100 футов (≈30,5 м). На некоторых участка маршрута "Северного потока–2" глубина моря превышает 200 м. Россия не располагает судами, которые могут укладывать трубы на такой глубине, поэтому для строительства были привлечены зарубежные компании: швейцарская Allseas и итальянская Saipem.

Allseas предоставила три судна-трубоукладчика, в том числе гигант Pioneering Spirit, который ранее был задействован для строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" в Черном море, где максимальные глубины превышают 2 тыс. м.

Законопроекта о санкциях против "Северного потока–2" должен быть утвержден Сенатом, затем Палатой представителей и подписан президентом США Дональдом Трампом, после чего станет законом. В США не все поддерживают политику использования санкций против европейских компаний, поскольку это может обострить и так непростые отношения с ЕС, поэтому процедура утверждения законопроекта может затянуться на неопределенный срок. У "Газпрома" и его европейских партнеров еще есть время, чтобы проложить газопровод на участках, где глубина моря не позволяет использовать российские суда-трубоукладчики.

"Газпром" способен самостоятельно достроить "Северный поток – 2" даже в условиях санкций со стороны США, но ввод газопровода в эксплуатацию может быть перенесен на более поздний срок, а финансовые затраты существенно возрастут.

ЕВРОПА ВМЕСТО КИТАЯ

Риш обосновал введение санкций политическими мотивами, но промолчал об истинной причине — необходимости обеспечить рынок сбыта для американских производителей СПГ. В результате развязанной администрацией Трампа торговой войны против Пекина, США лишились огромного китайского рынка. После введения 25% пошлины поставки американского СПГ в Китай стали экономически нецелесообразны. США были вынуждены перенаправить экспорт СПГ в Европу.

По официальным данным EIA US (Управления энергетической информации США) экспорт американского СПГ в мае 2019 года достиг максимального значения – 4,7 млрд футов/сут. США стали третьем крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Малайзию. В среднем объем поставок американского СПГ за рубеж за первые пять месяцев этого года составил 4,2 млрд куб. футов/сут. США значительно увеличили экспорт СПГ после ноября 2018 года, запустив в эксплуатацию четыре производственные линии совокупной мощностью 2,4 млрд куб. футов/сут. на заводах Sabin Pass и Corpus Christi, принадлежащих Cheniere Energy, и в рамках проекта Cameron, контролируемого американской Sempra Energy.

В январе – мае 2019 года 40% произведенного в США СПГ поставлялись в Европу. При этом экспорт на европейский рынок превысил поставки в Азию в начале 2019 года, чему способствовала торговая война между Китаем и США. Кроме того, падение спроса на энергоносители в Юго-Восточной Азии из-за теплой зимы сделало этот регион малопривлекательным для американских экспортеров СПГ. В Европе, наоборот, потребление этого вида топлива существенно выросло.

По данным компании Cedigaz, импорт СПГ в страны ЕС зимой 2018 – 2019 годов составил 10,2 млрд куб. футов/сут. – наибольший показатель с 2013 года.

Американские эксперты прогнозируют рост поставок американского СПГ за рубеж до конца 2019 года по мере ввода в эксплуатацию двух производственных линий на заводах Freeport LNG в Техасе и Elba Island LNG в Джорджии. Ожидается, что средний объем поставок в этом году может достигнуть 4,8 млрд куб. футов/сут., а в следующем — 6,9 млрд куб. футов./сут.

США останутся третьим крупнейшим экспортером СПГ в мире в этом и следующем году, уступая лишь Австралии и Катару, но американские производители СПГ продолжат наращивать производственные мощности быстрыми темпами. EIA прогнозирует, что к 2025 году США станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, оставив позади Австралию и Катар.