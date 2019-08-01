МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Венесуэла купила более одного миллиона баррелей российского топлива в первые два летних месяца на фоне американских санкций, пишет агентство Блумберг.

"Венесуэла получила не менее 616 тысяч баррелей бензина и 500 тысяч — вакуумного газойля (сырья, используемого для производства бензина) в июне и июле. Грузы отправлялись из черноморского порта Тамань на Мальту, где они потом передавались другим судам, которые направлялись в Венесуэлу", — пишет агентство со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные по отслеживанию перевозок.

Может последовать и больше российских грузов, поскольку судно Commander, которое погрузило газойль в Тамани в конце июля, также направляется на Мальту, сообщил один из источников, а данные по отслеживанию подтвердили эту информацию, пишет агентство.

На поставку топлива до Венесуэлы из России необходимо 30 дней, а из США — чуть более недели, отмечает агентство в сообщении.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс 25 июля сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении России из-за поддержки венесуэльского правительства. Как позднее заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва и в случае новых санкций США не отступит от своих "красных линий" и принципиальных подходов по Венесуэле.