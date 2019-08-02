МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Экспорт нефти и продуктов переработки из Венесуэлы в июле рухнул на 17,5% к июню — до 932,9 тысячи баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и данные Refinitiv Eikon.

В июне поставки нефти выросли на 26% до 1,1 миллиона баррелей, за счет реорганизации отрасли и роста поставок в Китай.

Агентство объясняет новый обвал экспорта уменьшением числа клиентов PDVSA в связи с американскими санкциями и "блэкаутами", происходившими в стране в июле. Отмечается, что в июле венесуэльскую нефть напрямую получали только пять компаний по сравнению с девятью в феврале. На этом фоне традиционные партнеры и союзники Венесуэлы принимают все больше продукции PDVSA.

По данным агентства, "Роснефть" в июле получала более 46% венесуэльского нефтяного экспорта или 432 тысячи баррелей в день, которые затем перепродавались клиентам в Азии. С момента введения санкций против PDVSA объем закупок венесуэльской нефти "Роснефтью" вырос вдвое, утверждает Рейтер.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.