ПЕКИН, 2 авг /ПРАЙМ/. Акционеры российской компании "Русала" на внеочередном собрании в четверг одобрили решение о ее перерегистрации с острова Джерси на территорию России, говорится в заявлении компании на гонконгской бирже.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что "Русал" и En+ могут перерегистрироваться в специальном административном районе в Калининграде до конца года.

Совет директоров "Русала" в ноябре 2018 года принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании Елена Безденежных на прошлой неделе уточняла, что компания будет перерегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде.

Акционеры энергометаллургической En+ (материнская компания "Русала") одобрили перерегистрацию компании в том же специальном административном районе в декабре прошлого года.