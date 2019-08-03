МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпром нефти" выдвинул 13 кандидатов в свой состав, в том числе новых, при этом на текущий момент в совдире компании 11 человек, следует из материалов.

Так, среди новых кандидатов оказались зампреды правления "Газпрома" Виталий Маркелов, Фамил Садыгов, член правления, начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, член правления, начальник департамента добычи Сергей Меньшиков.

В то же время в состав совета выдвинуты и его действующие члены — глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, первые заместители начальников департаментов "Газпрома" Владимир Алисов и Андрей Дмитриев, член правления "Газпрома" Елена Михайлова, заместитель председателя правления — руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа, генеральный директор "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев, экс-губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. В список кандидатов не вошел бывший зампред правления "Газпрома", а ныне замминстра финансов Андрей Круглов, а также управляющий директор Gazprom Germania GmbH Игорь Федоров.

Выдвинутый список кандидатов в новый состав совета директоров "Газпром нефти" будет предложен для голосования на внеочередном собрании акционеров компании 2 сентября.

"Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2018 году составила 92,88 миллиона тонн нефтяного эквивалента, а нефти, конденсата и жидких углеводородов — 62,99 миллиона тонн.

Крупнейший держатель пакета акций "Газпром нефти" — "Газпром". Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.