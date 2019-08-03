МЕХИКО, 3 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд при Международной торговой палате отклонил требования американской ConocoPhillips к венесуэльской PDVSA по проекту Corocoro, сообщил в своем Twitter Хосе Игнасио Эрнандес, представляющий интересы главы Национальной ассамблеи южноамериканской страны Хуана Гуаидо, который ранее незаконно объявил себя главой Венесуэлы.

"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", — сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.

Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году.

В 2018 году Международная торговая палата приняла решение, согласно которому PDVSA должна выплатить ConocoPhillips 2,4 миллиарда долларов за национализацию активов в 2007 году. Conoco требовала компенсацию в размере 22 миллиардов долларов.

Позже ConocoPhillips и PDVSA договорились об урегулировании судебного спора и выплате венесуэльской компанией 2 миллиардов долларов за национализацию в 2007 году по решению суда при Международной торговой палате.

PDVSA признала решение суда и осенью 2018 года венесуэльские СИИ сообщили о начале выплат. Однако официальной информации по выплатам не имеется.

Между тем, венесуэльская оппозиция, лидером которой является Гуаидо, стремится отменить решение по выплатам.

В 2007 году бывший тогда президентом Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.