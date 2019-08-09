Чистая прибыль "Ямал СПГ" по МСФО в I полугодии - 135,6 млрд руб против убытка год назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" по итогам первого полугодия 2019 года достиг чистой прибыли в размере 135,6 миллиарда рублей против убытка в 73,1 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.
Выручка выросла в 4 раза — до 150,5 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились в 5,4 раза, составив 78,4 миллиарда рублей, а прибыль от операционной деятельности — втрое, до 73,1 миллиарда рублей.
При этом в отчете отражены положительные курсовые разницы в 169,7 миллиарда рублей. В результате прибыль компании до налога на прибыль составила 161,8 миллиарда рублей против убытка в 86,1 миллиарда рублей в первом полугодии прошлого года.
"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн.
Ведется строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" почти на 1 миллион тонн. Строительство планируется завершить в конце 2019 года — начале 2020 года.
https://1prime.ru/energy/20190809/830229629.html