МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" по итогам первого полугодия 2019 года достиг чистой прибыли в размере 135,6 миллиарда рублей против убытка в 73,1 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка выросла в 4 раза — до 150,5 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились в 5,4 раза, составив 78,4 миллиарда рублей, а прибыль от операционной деятельности — втрое, до 73,1 миллиарда рублей.

При этом в отчете отражены положительные курсовые разницы в 169,7 миллиарда рублей. В результате прибыль компании до налога на прибыль составила 161,8 миллиарда рублей против убытка в 86,1 миллиарда рублей в первом полугодии прошлого года.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн.

Ведется строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" почти на 1 миллион тонн. Строительство планируется завершить в конце 2019 года — начале 2020 года.