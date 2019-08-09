МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Вознаграждения членам правления "Роснефти" за второй квартал составили 1,694 миллиарда рублей, снизившись на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличившись в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, говорится в ежеквартальном отчете компании.

В прошлом году этот показатель за апрель-июнь составил 1,697 миллиарда рублей. Заработная плата членов правления "Роснефти" во втором квартале сократилась по сравнению с январем-мартом 2019 года на 14,6%.

Вознаграждение членам правления компании во втором квартале включает премирование по итогам предыдущего года, а также разовую премию за награждение государственными наградами РФ.

"Президент РФ в апреле наградил более 60 сотрудников "Роснефти", в том числе членов правления компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Также, выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 миллиардов рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии "Роснефть-2022" в области технологического развития", — прокомментировал представитель "Роснефти".