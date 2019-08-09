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МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года сократилась на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,036 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,9% и составила 348,341 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 3,1%, до 103,912 миллиарда рублей. Прибыль от продаж уменьшилась на 8,5%, составив 45,97 миллиарда рублей. Прочие доходы сократились на 62,5%, 3,99 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж выросла на 4,6%, до уровня в 244,107 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились на 1,5% и составили 53,712 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы выросли на 3% и составили 4,23 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Башнефти" сократились на 13,3% и на конец июня составили 125,046 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 26,6%, до уровня в 142,706 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочерняя компания "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.