КИЕВ, 9 авг /ПРАЙМ/. Запуск рынка электроэнергии в Украине столкнулся с проблемами отсутствия конкуренции, а также нехватки финансов для выплат согласно с госгарантиями по "зеленому тарифу", сообщил в пятницу заместитель руководителя офиса президента Украины по вопросам экономического развития и продолжения реформ Алексей Гончарук.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей.

"Зеленый тариф" — механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии. Он позволяет домохозяйствам, установившим солнечные панели, продавать электроэнергию государству.

"Введение рынка должно быть настоящим, а не только на бумаге. А для этого нужно создать условия для конкуренции. Сейчас их нет", — написал Гончарук в Facebook.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в июне предлагал перенести дату запуска новой модели рынка на следующий год для предотвращения кризисных явлений и защиты потребителей, но Верховная рада Украины отказалась рассмотреть это предложение. "И вот имеем первые проблемы — в новой модели рынка фактически не хватает средств для выплаты в соответствии с государственными гарантиями по "зеленому тарифу", — отметил Гончарук.

Он добавил, что сейчас офис президента изучает оперативную ситуацию и ищет решения.

"Поиск решений будет осуществляться во время консультаций и в сотрудничестве с донорами, международными финансовыми организациями и участниками рынка. Инвестиционный климат Украины не должен быть и не будет жертвой необдуманных и поспешных решений", — резюмировал он.