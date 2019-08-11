МИНСК, 10 авг — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 11 августа снизятся на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте государственного концерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. Нынешнее изменение цен на автотопливо на внутреннем рынке Белоруссии — 19-е по счету в текущем году, причем 15 раз цены повышались на одну копейку. В предыдущий раз цены менялись 21 июля, тогда они также снизились на копейку.

"С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном "Белнефтехим" политикой по формированию цен на нефтепродукты, розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа 2019 года уменьшаются на 1 копейку", — говорится в сообщении.

По данным концерна, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,55 белорусского рубля (49,5 российского рубля, или 0,76 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,65 белорусского рубля (52,69 российского рубля, или 0,81 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,87 белорусского рубля (59,72 российского рубля, или 0,92 доллара), ДТ – 1,65 белорусского рубля (52,69 российского рубля, или 0,81 доллара).