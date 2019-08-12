МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Компании "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.

"Интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане проявили компании "Роснефть", "Лукойл", "Газпром", — сказал Приходько.

Он также отметил, что взаимодействие между Россией и Туркменистаном в области ТЭК налажено как в двустороннем формате, прежде всего в рамках российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так и в многостороннем формате на площадке СНГ.