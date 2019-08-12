МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнефть" подписали в июне документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в Туркменистане, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.

"В июне 2019 года "Татнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном "Туркменнефть" по развитию сотрудничества в сфере бурения нефтяных и газовых скважин на туркменистанских месторождениях и внедрению на них современных технологий", — сказал он.

В июне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также заявлял, что туркменские компании готовы сотрудничать с "Татнефтью" в сфере переработки добываемой в стране нефти.

"Татнефть" работает в Туркменистане с 2011 года. Согласно заключенному с "Туркменнефтью" контракту, российская компания занимается капитальным ремонтом скважин, организацией системы поддержания пластового давления и внедрением систем автоматизации на объектах нефтедобычи.