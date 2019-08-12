МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Туркменистан в 2019 году планирует прокачать по системе "Транснефти" 2,26 миллиона тонн нефти, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.

"В нефтяной сфере ПАО "Транснефть" оказывает услуги туркменистанским компаниям по транспортировке нефти. В 2011 году был подписан договор о транзите туркменской нефти по маршруту "Махачкала — Новороссийск". С 2011 по 2018 год транспортировано 1,91 миллиона тонн нефти. В 2019 году запланировано к транспортировке 2,26 миллиона тонн нефти из Туркменистана", — сообщил Приходько.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в своем интервью, опубликованном в июле в корпоративном журнале "Транснефти", сообщал, что по заявкам грузоотправителей через приемо-сдаточный пункт нефти порта Махачкала в систему магистральных нефтепроводов в 2019 году запланирована сдача 2,1 миллиона тонн нефти из Туркменистана.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компании принадлежит около 68 тысяч километров магистральных трубопроводов.