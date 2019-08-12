МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.

Приходько при этом напомнил, что, исходя их текущих условий на рынке, Россия, как ожидается, сохранит в этом году показатель по поставкам трубопроводного газа в Европу примерно на уровне рекордного 2018 года.

"Россия является крупнейшим и надежным поставщиком "голубого топлива" в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров. С учетом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируются, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю", — сказал Приходько.

"Кроме того, по поставкам СПГ в страны ЕС Россия также входит в число лидеров, занимая второе место после Катара", — добавил он.

Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL) в апреле опубликовала отчет, согласно которому крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа на рынок Европы в 2018 году стали Катар (16,42 миллиона тонн), Алжир (9,29 миллиона тонн) и Нигерия (9,07 миллиона тонн). При этом экспорт СПГ Россией на европейский рынок в прошлом году достиг 4,43 миллиона тонн, США — 2,7 миллиона тонн.

В то же время, в конце июля Еврокомиссия опубликовала отчет об имплементации торговых договоренностей с США, достигнутых годом ранее. По информации ЕК, в 2019 году третьим по величине поставщиком СПГ в ЕС являются США. Так, в первом полугодии н Соединенные Штаты пришлось 12,4% от общего объема импорта Евросоюзом сжиженного природного газа. Этот показатель за 2018 год был на уровне 5%.