МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Конкуренция в газовой сфере должна основываться исключительно на экономических факторах, и политизация этой темы вызывает лишь сожаление, заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.

"Что касается конкуренции, то она должна определяться исключительно экономическими факторами и основываться на рыночных механизмах. В этой связи вызывают глубокое сожаление настойчивые попытки определенных сил как внутри Евросоюза, так и за его пределами политизировать данную тему", — сказал Приходько, комментируя вопрос об угрозе конкуренции газа Туркменистана с российским на рынке ЕС, в частности в рамках проекта Транскаспийского газопровода.

С политизацией напрямую столкнулся российский газовый проект — "Северный поток-2", предполагающий строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

При этом официально как цель противодействия озвучивается энергобезопасность. В частности, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.

Говоря о проекте Транскаспийского газопровода, Приходько напомнил, что в рамках подписанных международных обязательств каждая из стран побережья Каспия имеет право на участие в оценке проекта, который потенциально может затронуть их природную среду. С этой целью до заключения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и в увязке с ней пять прибрежных стран подписали Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

"Причем это участие предусматривается начиная с этапа проектирования. Конвенция о правовом статусе Каспия, говоря о праве на строительство трубопроводов, напрямую отсылает к этим обязательствам. Тем самым страны "каспийской пятерки" совместно подтвердили, что интересы сохранения уникальной экосистемы Каспия имеют безусловный приоритет над любыми гипотетическими экономическими проектами", — отметил он.