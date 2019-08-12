МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин отказали главе Сбербанка Герману Грефу в новых льготах для Антипинского НПЗ, сообщает "Коммерсант".

Как стало известно изданию, соответствующий доклад Минэнерго направило в кабмин.

Источники газеты утверждают, что новые льготы для Антипинского НПЗ могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд рублей в год. В конце июля кабинет министров уже предоставил НПЗ льготы на 10 млрд рублей на следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин.

"Коммерсант" пишет, что ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу главы Сбербанка, касающуюся изменений условий лицензии на месторождения в Оренбуржье, которые находятся на балансе НПЗ. Ведомства нашли в ней риски нарушения антимонопольного законодательства.

Антипинский НПЗ и находящиеся у него на балансе Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений принадлежат "Сокар энергоресурсу" — совместному предприятию Сбербанка и неназванных инвесторов. Банк, который является основным кредитором НПЗ, весной забрал эти активы, находившиеся у него в залоге, у Дмитрия Мазурова, а сам бизнесмен по заявлениям Сбербанка оказался под стражей. Сейчас "Сокар энергоресурс" осуществляет процессинг на Антипинском НПЗ. При этом интересовавшаяся активом азербайджанская SOCAR пока так и не приняла решение о покупке НПЗ и месторождений. В SOCAR заявили изданию, что "рассматривают варианты вступления в проект после проведения финансового и технического аудита активов".