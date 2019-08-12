МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Индийская корпорация Reliance Industries (RIL) продаст 20% акций своего бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление председателя совета директоров индийской компании Мукеша Амбани (Mukesh Ambani).

"Это крупнейшие иностранные инвестиции в истории Reliance. Это также одна из крупнейших иностранных инвестиций в Индии", — сказал Амбани, добавив, что сделка оценивает вышеуказанный бизнес Reliance в 75 миллиардов долларов, включая долг.

В апреле индийские СМИ сообщили, что Saudi Aramco ведет переговоры о покупке до 25% в бизнесе по нефтепереработке и нефтехимии индийской RIL. По данным издания, речь шла о доле стоимостью около 10-15 миллиардов долларов. Исходя из этих оценок, весь бизнес Reliance Industries по нефтепереработке и нефтехимии оценивался примерно 55-60 миллиардов долларов.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

Индийская корпорация Reliance Industries Limited (RIL) занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Кроме того, она занимается телекоммуникационным бизнесом и ритейлом. Штаб-квартира RIL находится в Мумбае.