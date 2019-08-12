МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Тюменской области в понедельник оставил без рассмотрения заявление Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который просил признать его банкротом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление Антипинского НПЗ о банкротстве поступило в суд 20 мая. В настоящее время в деле о банкротстве требования к предприятию поданы компанией СБК ("внучка" Сбербанка) — на 70 миллионов рублей, Московским кредитным банком — почти на 2 миллиарда рублей, "Абсолют банком" — на 3,2 миллиарда рублей, Промсвязьбанком — на 7,8 миллиарда рублей.

Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) 8 августа по жалобе компании "Трансойл" отменил определение тюменского арбитража о возбуждении дела о банкротстве по собственному заявлению Антипинского НПЗ. Апелляционный суд своим постановлением оставил заявление без рассмотрения. Мотивы суда не известны, так как пока опубликована только резолютивная часть судебного акта. Сам "Трансойл" требования в деле о банкротстве пока не заявлял, однако в арбитражном суде Москвы рассматривается его иск о взыскании с НПЗ около 3,2 миллиарда рублей.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ.

Закупки нефти Антипинским НПЗ периодически приостанавливались начиная с января 2018 года. Тогда "Новый поток" отрицал наличие финансовых проблем, однако уже в сентябре Сбербанк стал владельцем "золотой" акции завода. Банк неоднократно выделял дополнительное финансирование для поддержки работы НПЗ и в итоге стал его основным владельцем. В начале июня текущего года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что предприятие должно пройти процедуру банкротства, однако его работа будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Антипинский НПЗ возобновил производство 18 июля — по давальческой схеме, то есть перерабатывая "чужую" нефть. Оператором проекта и давальцем выступает "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются Сбербанк и группа отраслевых инвесторов. Эта компания приобрела 80% акций НПЗ у банка в июне. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR сообщала, что рассматривает вступление в проект как акционер.