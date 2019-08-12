МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,73 миллиарда рублей, а EBITDA снизилась на 17,6% в годовом выражении, до 22,094 миллиарда, следует из сообщения компании.

Выручка при этом сократилась на 3,5% и составила 103,855 миллиарда рублей.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт и тепловой мощностью 43,1 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролирующий акционер и управляющая организация компании — "Газпром энергохолдинг".