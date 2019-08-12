МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,649 миллиарда рублей, при этом показатель EBITDA вырос на 22,5%, до 20,252 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка снизилась на 2,6%, до 69,303 миллиарда рублей.

Операционная прибыль ОГК-2 выросла при этом на 33,1%, до уровня в 13,6 миллиарда рублей, операционные расходы снизились на 7,5%, составив 55,534 миллиарда рублей.

Активы компании увеличились на 4,7% и на 30 июня составили 223,368 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства снизились на 13,2%, до уровня в 51,082 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства выросли на 44,9%, составив 39,379 миллиарда рублей.

ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").