МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в сентябре вырастет по сравнению с августом на 85 тысяч баррелей, до 8,768 миллиона баррелей в день, или на 1,1%, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в сентябре ожидается на месторождении Permian — на 75 тысяч баррелей, до 4,423 миллиона баррелей в день. Добыча на Niobrara, на взгляд ведомства, вырастет на 12 тысяч, до 758 тысяч баррелей, на Bakken — на 3 тысячи, до 1,436 миллиона, а на Appalachia — на 4 тысячи, до 146 тысяч баррелей в день.

На Haynesville, по прогнозу EIA, уровень добычи останется на уровне в 43 тысячи баррелей в день.

Снижение при этом ожидается на Anadarko — на 3 тысячи, до 579 тысяч баррелей, и на Eagle Ford — на 6 тысяч, до 1,383 миллиона баррелей в день.

EIA также ожидает в сентябре роста добычи газа на этих месторождениях — на 729 миллионов кубических футов, до 81,595 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в августе составляет 80,866 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июле сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 100, до 8,108 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.