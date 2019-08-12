МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Цена на мощность для электростанций европейской части РФ и Урала в 2022 году может вырасти на 25% по сравнению с 2021 годом, до 167,8 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, для электростанций Сибири — на 17%, до 264,2 тысячи рублей, свидетельствуют предварительные данные "Системного оператора" Единой энергосистемы РФ по итогам конкурентного отбора мощности на 2022-2024 годы.

Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров — электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры — конкурентного отбора мощности (КОМа). В 2019 году проводится КОМ на 2022-2024 годы

Далее, на 2023 год предварительная цена на мощность в европейской части РФ и на Урале составит 171 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, в 2024 году показатель может составить 182 тысячи. В Сибири предварительная цена на мощность на 2023 год составила 266,7 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, на 2024 год — 278 тысячи рублей.

Суммарный объем поданных заявок на 2022 год составил 200,93 ГВт, на 2023 год — 200,99 ГВт, на 2024 год — 201,4 ГВт.

По итогам предыдущего КОМа цена мощности в 2021 году для электростанций европейской части РФ и Урала составляет 134,4 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, для электростанций Сибири — 225,3 тысячи рублей.