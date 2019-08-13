МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО в первом полугодии выросла в 18,6 раза и составила 33,4 миллиарда рублей, сообщается в отчете кредитной организации.

"По итогам первого полугодия 2019 года банковская группа "Открытие" получила чистую прибыль в размере 33,4 миллиарда рублей, что существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (1,8 миллиарда рублей)", — отмечает банк.

Рентабельность капитала (ROE) за отчетный период составила 16,9%. Совокупные активы банка по состоянию на 30 июня составили 2,67 триллиона рублей, увеличившись с конца прошлого года на 21,6% в основном за счет присоединения Бинбанка и роста кредитного портфеля.

По состоянию на 30 июня 2019 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 72,5%, или 1,9 триллиона рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 21,8%, или 581,9 миллиарда рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5,7%, или 152,5 миллиарда рублей.

Кредитный портфель группы по итогам первого полугодия увеличился на 47,2%, или на 310,3 миллиарда рублей, до 967,6 миллиарда рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 42,9%, или на 217,8 миллиарда рублей, до 725,7 миллиарда рублей.

Розничный кредитный портфель вырос на 61,9%, или на 92,5 миллиарда рублей, до 241,9 миллиарда рублей. "Основными драйверами роста кредитного портфеля физических лиц стали потребительское кредитование, доля которого составила 42,9%, и ипотека с долей 48,4% от розничного портфеля группы", — поясняли в кредитной организации.

ЦБ в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года. Второго июля 2019 года совет директоров Банка России принял решение о завершении санации банка "Открытие".