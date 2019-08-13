МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Американская компания ExxonMobil рассматривает возможность выхода из проектов в Северном море, у берегов Великобритании, после работы в этом нефтегазовом бассейне на протяжении половины века, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Exxon провела ряд встреч с операторами Северного моря в течение последних нескольких недель, чтобы оценить заинтересованность в активах, продажа которых может принести до 2 миллиардов долларов компании", — сообщили источники агентству.

Отмечается, что компания уделяет больше внимания добыче сланцевой нефти в США и новым проектам, и выход из активов в Северном море ознаменует серьезное отступление с европейского рынка.

Уточняется, что потенциальными покупателями активов в Северном море могут выступить крупные производители, такие как Chrysaor или Neptune. По словам источников, в случае безрезультатных переговоров с потенциальными покупателями Exxon рассмотрит вопрос о назначении независимого банка для проведения официальной продажи.

Подобное решение будет уже не первым со стороны американских компаний: так, Chevron и ConocoPhillips в 2018-2019 годах продали существенную часть активов в Северном море. В апреле ConocoPhillips договорилась о продаже своих активов. Завершение сделки планируется на второе полугодие 2019 года, после получения одобрения регуляторов. А в июле 2018 года Chevron объявила о начале продажи ряда своих нефтегазовых активов в Северном море в рамках переоценки европейских ресурсов, а в сентябре сообщала о том, что нашла потенциального покупателя.