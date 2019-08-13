КИЕВ, 13 авг — ПРАЙМ. "Укртранснафта" получила от "Транснефти" новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба", таким образом, общая сумма выплат выросла до 2,9 миллиона евро, следует из сообщения пресс-службы "Укртранснафты".

Ранее совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в "Дружбе" на уровне 15 долларов за баррель некондиционной нефти. "Укртранснафта" 31 июля сообщила, что получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание некачественной нефти в "Дружбу".

"На данный момент АО "Укртранснафта" получило от АО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,9 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", — говорится в сообщении.

По данным компании, это позволило покрыть недополученный доход, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае. Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики, сообщала ранее "Укртранснафта".

Компания в январе-июле 2019 года сократила транспортировку нефти по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10% — до 7,9 миллиона тонн.

"Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам января-июля 2019 года составляет 7,926 миллиона тонн нефти (на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году)", — говорится в сообщении.

По данным компании, объем транспортировки нефти для нефтеперерабатывающих заводов Украины за семь месяцев составил 1,294 миллион тонн, что на 7,7% больше, чем в январе-июле 2018 года. Транзит нефти в этот период был на уровне 6,633 миллионов тонн, что на 12,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".