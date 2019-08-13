ДУБАЙ, 13 авг /ПРАЙМ/. Ветровая электростанция мощностью 50 мегаватт начала вырабатывать электричество в Дофаре не юге Омана, сообщает издание Times of Oman.

Ветровая электростанция в Дофаре является первой в своем роде в регионе Персидского залива. В настоящее время к энергосетям подключена только одна из 13 ветровых турбин.

Полный запуск электростанции запланирован до конца 2019 года. Она сможет снабжать электричеством 16 тысяч домов в провинции Дофар.

О масштабных планах по развитию возобновляемой энергетики, в том числе ветровых энергостанций, также заявила Саудовская Аравия. В текущем году в королевстве прошел тендер на строительство первой крупной ветровой электростанции мощностью 400 МВт.