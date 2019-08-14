КИЕВ, 14 авг /ПРАЙМ/. Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста "Украина-ЕС" является нецелесообразным, сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

"Сегодня сложилась ситуация, при которой расширение "острова Бурштынской ТЭС" за счет строительства энергомоста "Украина — ЕС" является нецелесообразным как с экономической точки зрения, так и в контексте интеграции энергосистемы Украины в сеть континентальной Европы (ENTSO-E)", — сообщила пресс-служба компании.

Как отмечает пресс-служба, реформа рынка электрической энергии и интеграция украинской энергосистемы к ENTSO-E предусматривают объединение европейского и украинского рынков электроэнергии на принципах прозрачности, конкуренции, экономической привлекательности и политической беспристрастности.

"В то же время даже успешная реализация проекта строительства энергомоста "Украина — ЕС" оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка электрической энергии и не обеспечит условий для конкуренции на внутреннем рынке. Ведь по его итогам откроется только одна возможность — экспорт электроэнергии из единого блока Хмельницкой АЭС для одной частной компании", — отметили в компании.

Единственной возможностью увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в сжатые сроки является строительство вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью от 600 МВт на границе объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и острова Бурштынской ТЭС, считают в "Укрэнерго".

"Этот проект может быть реализован за 2,5 года, а ориентировочные расходы составят — до 150 миллионов долларов. При этом ожидаемый экономический эффект для ОЭС Украины от работы вставки постоянного тока уже в первый год эксплуатации может составить от 150 миллионов долларов. Таким образом, этот проект может окупиться еще до полной синхронизации с ENTSO-E", — говорится в сообщении.