МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии 2019 года нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 5 раз в годовом выражении — до 830 миллионов евро, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде составила 1,35 евро против 0,26 евро годом ранее. Выручка поднялась за полугодие на 4,2%, до 6,965 миллиарда евро. Выработка энергии сократилась в первом полугодии на 16,2%, до 73,7 миллиарда кВт.ч. Компания отмечает значительное снижение выработки электроэнергии из бурого угля.

По итогам второго квартала 2019 года чистый убыток, приходящийся на акционеров RWE, составил 131 миллион евро, что в 3,5 раза меньше в годовом выражении. Разводненный убыток на акцию составил 0,21 евро против убытка прошлого года в 0,75 евро. Выручка увеличилась на 3,1% в годовом выражении — до 3,096 миллиарда евро. Показатели выручки для первого полугодия и второго квартала 2018 года были пересмотрены.

RWE вместе с этим улучшила прогноз по прибыли — теперь компания ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2019 году на уровне 1,6-1,9 миллиарда евро по сравнению с прошлым прогнозом в 1,4-1,7 миллиарда.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов. Штат компании составляет 17,89 тысячи человек.