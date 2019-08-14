МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО"<IRAO> по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 13%, до 520,5 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 78,1 миллиарда рублей, увеличившись на 31,5%. Капитальные расходы компании сократились на 22%, до 10,7 миллиарда рублей. Чистый долг компании с учётом депозитов со сроком от 3 до 12 месяцев и обязательств по аренде выросла на 3,5% и составила 172,6 миллиарда рублей.

На динамику показателей повлияли ввод в эксплуатацию Маяковской, Талаховской и Прегольской ТЭС в Калининградской области, ввод в эксплуатацию Затонской ТЭЦ в Башкирии в марте 2018 года в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ). Также в числе факторов компания называет рост платы за мощность по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), рост цен на рынке на сутки вперёд (РСВ), увеличение среднеотпускных цен для конечных потребителей в сбытовом сегменте группы, а также рост объёмов и маржинальности продаж в трейдинговом сегменте.

Операционные расходы возросли по сравнению с сопоставимым периодом на 11,5% и составили 470,8 миллиарда рублей, что ниже динамики роста выручки. Кредиты и займы уменьшились на 36,4%, до 6,2 миллиарда рублей. Обязательства по аренде с учётом доли в совместных предприятиях выросли на 8,3 миллиарда рублей и составили 58,4 миллиарда рублей.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 33,3 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.