МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Строительство приемного терминала в Турции для газопровода "Турецкий поток" завершено на 95%, сообщил оператор проекта Turkstream.

"Строительство приемного терминала для морского газопровода "Турецкий поток" достигло показателя в 95% от общего объема работ", — говорится в сообщении компании.

"Весь комплекс мероприятий идет в соответствии с графиком. Начало транспортировки газа планируется до конца 2019 года", — также отмечается в релизе.

"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Проект предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск планируется до конца 2019 года.

Приемный терминал строится недалеко от населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции. На нем будет измеряться объем получаемого газа, его температура, давление и состав.