ГОРНО-АЛТАЙСК, 14 авг — ПРАЙМ. "Интер РАО" не стала продлевать с Турцией концессию по ТЭС Trakya, станция перешла турецкой стороне, сообщил в ходе телефонной конференции член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций российской компании Алексей Маслов.

"Мы в начале июня в соответствии с окончанием действия концессионного соглашения по турецкому активу передали уполномоченной организации с турецкой стороны наш актив — Trakya Elektrik. Хочу отметить, что до этого момента она практически все время находилась в холодном резерве (практически не вырабатывала электроэнергию — ред.), но это не повлияло на наши финансовые результаты, так как мы получали плату за располагаемую мощность, готовую к несению нагрузки", — сообщил Маслов.

"В соответствии с теми договоренностями, которые с министерством энергетики (Турции — ред.) были достигнуты, мы получаем все необходимые компенсации для того, чтобы зафиксировать положительный результат от этого проекта для нас", — пояснил Маслов, отметив, что расчеты пока продолжаются и точнее о них можно будет говорить в четвертом квартале.

"Интер РАО" в 2012 году приобрела 90% турецкой компании Trakya Elektrik за 67,5 миллиона долларов. В мае 2013 года "Интер РАО" довела свою долю до 100%. Trakya Elektrik на основании договора с министерством энергетики и природных ресурсов Турции в качестве оператора проекта построила и эксплуатирует газовую ТЭС Trakya мощностью 478 МВт (введена в работу в 1999 году). Срок концессионного соглашения включал в себя первоначальный период до 2019 года включительно с возможностью продления до 2046 года по усмотрению минэнерго Турции.

В течение первоначального периода определенные государственные компании Турции обязаны были приобретать минимальный объем электроэнергии ТЭС по принципу "take-or-pay". Как сообщала "Интер РАО" в 2012 году, для сохранения у нее ТЭС после 2019 года необходимо выполнение четырех условий: надежность производства электроэнергии, у ТЭС должны быть законтрактованы достаточные объемы газа, компания должна быть финансово устойчивой, а цена производимой электроэнергии должна быть не больше 90% средневзвешенной цены на электроэнергию турецких госкомпаний.