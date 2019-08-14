МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.

Выручка компании снизилась на 3,6% и составила 85,064 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — на 16,7%, до 7,215 миллиарда рублей.

МОЭК – единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных источников. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100% дочернее общество "Газпрома").