МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 93,263 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании при этом снизилась на 0,3%, до 268 миллиардов рублей. Себестоимость продаж составила 151,4 миллиарда рублей, показав рост на 3%.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.