МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2019 года снизил поставки газа в Турцию на 36% в годовом выражении — до 8,11 миллиарда кубометров, следует из отчета компании.

В первом полугодии 2018 года поставки газа в Турцию составляли 12,74 миллиарда кубов. В целом в прошлом году "Газпром" поставил в Турцию на 18% меньше газа, чем 2017 году, — 23,964 миллиарда кубометров.

Глава турецкой энергетической компании Damnus Energy & Investment Нусрет Джёмерт в июле объяснял РИА Новости снижение поставок российского газа в Турцию экономическим кризисом в стране, а также диверсификацией поставок топлива.

В целом же поставки "Газпрома" в Европу, согласно использованной в отчете методике, в первом полугодии составили 96,43 миллиарда кубов, что на 4,2% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом поставки в Западную Европу сократились на 7,7% — до 75,305 миллиарда кубометров, в Центральную Европу, напротив, выросли — на 9,6%, до 20,88 миллиарда кубов.

Больше всего, помимо Турции, было поставлено газа в Германию (26,98 миллиарда кубометров), Италию (11,683 миллиарда кубометров), Австрию (7,434 миллиарда кубометров), Францию (6,522 миллиарда кубометров) и Великобританию (6,059 миллиарда кубометров).

Поставки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) выросли на 39% — до 2,6 миллиарда кубометров.