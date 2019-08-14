КИЕВ, 14 авг /ПРАЙМ/. Продажа газа компании украинского бизнесмена Рината Ахметова "ДТЭК Схидэнерго" по 115 долларов за тысячу кубометров принесет убытки бюджету Украины на 2020 год, заявила в среду пресс-служба "Нафтогаза".

Ранее в среду представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что кабмин обязал "Нафтогаз Украины" продавать компании Ахметова газ по 115 долларов за тысячу кубометров — примерно на 40% дешевле, чем цена на газ для населения. Герус отметил, что такие меры кабмин принял в связи с тем, что Россия прекратила поставки угля на Луганскую ТЭС. В связи с этим станция, принадлежащая "ДТЭК Схидэнерго", перешла на газ.

"Заставляя "Нафтогаз" поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года", — отмечает "Нафтогаз".

В компании добавили, что, учитывая требования закона Украины "О рынке природного газа", "Нафтогаз" обязан требовать от государства компенсации убытков, понесенных в результате выполнения специальных обязанностей, наложенных кабмином.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для "Нафтогаза" в размере более 100 миллионов гривен (3,95 миллиона долларов — ред.) в месяц. При продолжении ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 миллионов гривен (9,89–11,8 миллиона долларов — ред.) ежемесячно", — говорится в сообщении.