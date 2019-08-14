МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 13 августа составил 16,845 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ вырос до 54,43% с 54,18% в предыдущий день.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом". А 14 мая он уточнял, что на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.

Министр энергетики РФ Александр Новак 13 июня после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.