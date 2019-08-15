МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Представитель Европейского союза в Центральной Азии Питер Буриан в ходе первого Каспийского экономического форума в Туркмении заявил о новой стратегии ЕС, которая предполагает возможность закупок туркменского газа.

В соответствии с этой стратегией, ЕС намерен обеспечить доступ к газовым ресурсам Туркменистана. По словам Буриана, в 2019 году ЕС "интенсифицировал обсуждение с Туркменистаном вопросов энергетического сотрудничества, включая строительство Транскаспийского трубопровода".

Вопрос строительства газопровода через Каспий в Азербайджан обсуждается не первый год и стал крайне актуальным сейчас, когда завершается создание "Южного газового коридора".

Проект "Южный газовый коридор" с самого начала всячески поддерживается со стороны ЕС, поскольку рассматривается как альтернативный маршрут поставок природного газа в Европу в обход России. Европейские финансовые структуры предоставили многочисленные кредиты для строительства азербайджанским и турецким участникам проекта.

"Южный газовый коридор" даже получил от Брюсселя исключение из Третьего энергетического пакета, запрещающего газодобывающим компаниям контролировать трубопроводы, по которым осуществляются поставки в ЕС.

TANAP готов к поставкам газа в Европу

В июне прошлого года в Турции был запущен в эксплуатацию газопровод TANAP – основное звено "Южного газового коридора". Его акционерами являются азербайджанская компания с государственным участием Southern Gas Corridor, турецкие SOCAR Turkey Enerji и BOTAS, а также британская ВР.

Во время торжественной церемонии запуска газопровода TANAP президент Турции Таип Реджеп Эрдоган сказал: "Мы открываем трансанатолийский газопровод, становой хребет "Южного газового коридора", который мы называем энергетическим Шелковым путем".

TANAP пролегает по территории Турции — от грузинской границы на востоке до границы с Грецией на западе. Протяженность газопровода составляет 1841 км. По данным турецких источников, инвестиции в строительство составили $7,99 млрд.

Коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP начались 30 июня 2018 года. С момента ввода в эксплуатацию общий объем поставок по этому газопроводу составил 1,87 млрд куб. м.

1 июля 2019 года SOCAR объявила о полной готовности TANAP к началу поставок газа в Европу.

Для экспорта в Европу строится газопровод TAP (Трансадриатический трубопровод) протяженностью 878 км от турецко-греческой границы до Италии. В начале августа газопровод был построен на 88%.

Общая протяженность "Южного газового коридора" превышает 3,5 тыс. км. Совокупные затраты на реализацию проекта "Южный газовый коридор" – строительство TANAP и TAP, расширение Южно-Кавказского газопровода и вторую стадию разработки месторождения Шах-Дениз – оцениваются в $40 млрд. Участники проекта ожидают, что поставки азербайджанского газа в ЕС начнутся в 2020 году.

По мере приближения 2020 года возникают вопросы способности Азербайджана обеспечить поставки по "Южному газовому коридору" в необходимом объеме.

Шах-Дениз не оправдывает надежды

Ресурсной базой проекта является месторождение Шах-Дениз на шельфе Каспийского моря. По официальным данным азербайджанской стороны, балансовые запасы Шах-Дениза составляют 1,2 трлн куб. м.

В первом полугодии 2019 года на месторождении добыто 8,4 млрд куб. м – на 68% больше, чем годом ранее. При этом, существующие добывающие мощности на месторождении составляют 56 млн куб. м/сут., или около 20 млрд куб. м/г.

В январе-июне 2019 года экспорт газа с Шах-Дениза в Турцию составил 953,3 млн кубометров. В этом году поставки газа по TANAP планируются в объеме 3 млрд кубометров, а в 2020 году должны увеличиться до 6 млрд куб. м.

Для выполнения плана на 2019 год во втором полугодии на Шах-Дениз необходимо значительно нарастить добычу.

По данным Государственного таможенного комитета АР, в январе-июне 2019 года экспорт из страны достиг 5,66 млрд куб. м – почти на 83% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Выручка от экспорта газа составила $1,05 млрд.

За тот же период поставки нефти за рубеж составили 15,83 млн тонн и принесли экспортерам $7,6 млрд. В первом полугодии 2019 года добыча газа в Азербайджане увеличилась на 19,4% и достигла 17,3 млрд куб. м. Из этого объема производство товарного газа составило 11,99 млрд куб. м – на 35% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Разница в значениях объясняется необходимостью закачивать часть объема обратно в пласт для повышения извлечения нефти на группе месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

На AЧГ добывается более трех четвертей всей азербайджанской нефти, которая значительно дороже, чем природный газ. Несмотря на увеличение объемов закачки газа, добыча нефти в стране снижается. В 2010 году добыча превысила 50 млн тонн нефти, а в прошлом году составила всего 38,76 млн тонн.

Строительство TANAP завершено, он готов к поставкам азербайджанского газа в Европу

Негативная тенденция в нефтяной отрасли Азербайджана продолжается. В первом полугодии 2019 года добыча нефти и конденсата снизилась в годовом исчислении на 3,1% — до 18,7 млн тонн. Большинство экспертов уверены, что для предотвращения дальнейшего падения добычи объемы обратной закачки газа на АЧГ придется увеличить.

Газа может не хватить

Несмотря на значительное увеличение экспорта, Азербайджану не хватает газа, чтобы обеспечить выполнение всех взятых обязательств.

По долгосрочным контрактам Азербайджан должен поставлять газ в Грузию и Турцию. В прошлом году объем поставок составил 2,68 млрд куб. м и 7,5 млрд куб. м соответственно. Внутреннее потребление в стране оценивается в 10-11 млрд куб. м/г. Основными потребителями газа внутри страны являются генерирующие компании и домохозяйства.

Для обеспечения внутренних потребностей и выполнения обязательств перед другими странами, Баку импортирует иранский газ для обеспечения Нахичеванской области, отделенной от основной части Азербайджана территорией Армении.

Баку также был вынужден покупать туркменский газ, необходимый для выполнения обязательств перед Грузией и обеспечения внутреннего потребления во время пикового спроса. Поставки осуществлялись транзитом через территорию Ирана.

До конца прошлого года "Газпром" также поставлял газ в Азербайджан. Российский газ перерабатывался внутри страны, а также использовался для поддержания стабильного экспорта в зимний период.

По TANAP объем поставок должен составить 16 млрд куб. м – 6 млрд куб. м предназначено для Турции и 10 млрд куб. м для стран ЕС. Экспорт азербайджанского газа по "Южному газовому коридору" в Европу должен начаться уже в следующем году, но объем поставок будет значительно меньше 10 млрд куб. м/г.

Если газа не хватит, "Газпром" добавит

В ЕС нет уверенности, что европейские потребители смогут получать по "Южному газовому коридору" азербайджанский газ в объеме 10 млрд куб. м/г, несмотря на огромные инвестиции в проект. На Западе растет понимание того, что для загрузки "Южного газового коридора", которая может окупить затраты, ресурсов Шах-Дениза недостаточно. Требуется газ из других источников.

Необходимыми запасами газа обладает Туркменистан. Но для доставки туркменского газа в Европу нужен Транскаспийский газопровод, вопрос о строительстве которого поднял Буриан во время Каспийского форума.

Однако Иран выступил против строительства Транскаспийского газопровода, поскольку он может нанести серьезный ущерб экологии региона. Для поставок газа в Европу Тегеран предлагает использовать существующую иранскую инфраструктуру.

Тегеран поддержала Москва. Премьер РФ Дмитрий Медведев во время Каспийского форума заявил: "Я абсолютно убежден, все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран".

Без согласия России и Ирана построить Транскаспийский газопровод не представляется возможным. Но если для загрузки "Южного газового коридора" не хватит азербайджанского газа, то необходимые объемы может предоставить "Газпром". В настоящее время рассматривается возможность подсоединения к ТАР газопровода "Турецкий поток", строительство которого завершает российская компания.