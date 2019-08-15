КИЕВ, 15 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" рассчитывает до конца 2020 года получить около 3 миллиардов долларов от реализации активов "Газпрома", взыскиваемых в рамках решения суда Стокгольма, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

"Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 миллиардов долларов. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", — сказал Витренко в интервью "Экономической правде", опубликованном в четверг.

Стокгольмский арбитраж в 2017-2018 годах вынес решения по спорам компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" решения обжаловал, вместе с тем Украина пытается принудительно взыскать с него эти средства в разных юрисдикциях, пока безуспешно.