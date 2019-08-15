МЕХИКО, 15 авг /ПРАЙМ/. Немецкий энергоконцерн E.ON построит в американском штате Техас ветряную электростанцию мощностью 440 мегаватт, инвестиции в проект составят более 500 миллионов долларов, сообщила компания.

Строительство ветряного парка Big Raymond начнется в конце года. При этом компания отмечает, что уже договорилась о продаже 200 мегаватт на 12 лет, потребителем станет Austin Energy.

E.ON в настоящее время строит более 900 мегаватт мощностей в области возобновляемой энергетики в США.

E.ON была основана в Дюссельдорфе в 2000 году. Число сотрудников превышает 40 тысяч человек.