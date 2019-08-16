ПРАГА, 16 авг /ПРАЙМ/. Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

"До конца августа мы получим результаты экспертиз о возможном влиянии нового энергоблока АЭС "Дукованы" на окружающую среду. Одновременно готовятся переговоры на тему строительства нового энергоблока с Еврокомиссией. Подготовка тендера для выбора фирмы, которая поставит энергоблок, может начаться в 2020 году. Моей задачей является подготовить график действий таким образом, чтобы до конца 2022 года такая фирма была выбрана", — сказал Гавличек.

По словам министра, правительство не исключает возможность строительства даже двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы", но пока подготовительный процесс касается лишь одного блока.

Для участия в тендере на строительство новых энергоблоков еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".

Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" на юго-западе республики состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

В начале июля Гавличек сообщил журналистам, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых. Примерная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов).