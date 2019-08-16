ВАШИНГТОН, 16 авг /ПРАЙМ/. США грозят последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью, в том числе отказом на въезд в США, говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была проведена заранее.

“По оценкам США, Grace I помогал Корпусу стражей исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace I”, — следует из распространенного заявления.

Ортагус отметила, что экипажу танкера может быть отказано во въезде в США из-за пособничества КСИР, который Вашингтон причисляет к террористическим организациям.