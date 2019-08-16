МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром", по предварительным данным, с 1 января по 15 августа снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 119,1 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" 1 января — 15 августа 2019 года поставил 119,1 миллиарда кубометров — на 4,7% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2018 года", — говорится в сообщении.

При этом объем экспорта в ряд стран с начала года увеличился, в частности, в Венгрию — на 55,1%, в Австрию — на 31,5%, в Чехию — на 38,5%, в Словакию — на 34,2%, в Нидерланды — на 10,9%, во Францию — на 4,3%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. В 2019 году компания ожидает экспорт в пределах 198,6-201,1 миллиарда кубометров.

Кроме того, "Газпром" с 1 января по 15 августа увеличил добычу газа на 1,7%, до 312 миллиардов кубометров, что стало максимальным показателем добычи для этих месяцев с 2011 года.

"За семь с половиной месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 312 миллиардов кубометров газа. Для периода с 1 января по 15 августа показатель добычи является максимальным за последние восемь лет (с 2011 года) и на 1,7% (на 5,1 миллиарда кубометров газа) больше, чем в соответствующем периоде 2018 года", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке приближается к уровню прошлого года. "По итогам семи с половиной месяцев 2019 года он ниже на 1% (на 1,5 миллиарда кубометров). При этом за первую половину августа поставки выросли на 10,2% (на 0,5 миллиарда кубометров)", — сообщает "Газпром".

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ожидает превышения плана добычи в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.