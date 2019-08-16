МИНСК, 16 авг /ПРАЙМ/. Белоруссия рассчитывает до конца года получить компенсацию основных потерь в связи с поступлением в республику по магистральному трубопроводу "Дружба" загрязненной хлоридами нефти либо сделать на этот счет качественные расчеты, которые не будут вызывать споров с РФ, сообщил в пятницу глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"На данный период идет отработка с российской стороной различных механизмов компенсации. К сожалению, она не так быстро происходит… Работа ведется постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать либо сделать качественные, четкие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации", — сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам руководителя концерна, после этого планируется обсудить вопросы компенсации оставшихся потерь, которые подсчитает белорусская сторона.

Как сообщал ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, фактическую компенсацию Минску из-за "Дружбы" определят по итогам 2019 года с учетом объемов поставок нефти и транзита через белорусскую территорию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявлял, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов.

В начале августа "Белнефтехим" сообщил, что Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, что было связано со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".