МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC отказывается от прямых закупок нефти из Венесуэлы из-за ужесточения санкций США в отношении латиноамериканской страны, компания отменила закупку около 5 миллионов баррелей венесуэльской нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Китайская энергетическая компания (China National Petroleum Corp) отменила закупки около 5 миллионов баррелей венесуэльской нефти после последнего распоряжения американского президента Дональда Трампа", — приводит агентство слова источников, знакомых с ситуацией. CNPC не прокомментировала ситуацию агентству.

В начале августа Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Китай был главным экспортером венесуэльской нефти после того, как в конце января были объявлены санкции США против PDVSA. США не импортируют нефть из Венесуэлы уже на протяжении 12 недель.